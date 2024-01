LIVE Cobolli-Kotov 7-5 | 6-3 | 5-7 | 4-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro tiene il break di vantaggio nel 4° set!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 15-40 ALTRO MIRACOLO COL DRITTO IN ALLUNGO DIAGONALE! Due palleDECISIVE! 15-30 NON CI CREDO! Risposta vincente di dritto da attaccato ai teloni laterali di! 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta nei piedi di dritto! 4-2 SUPERBOa comandare col dritto e a non tirarsi indietro! Meno 2! A-40 Altra smorzata lunga di Flavio,arriva facile ma sbaglia un comodo smash. 40-40 Rovescio lungolinea preciso e a segno di! 30-40 Servizio vincente, a fiato corto. 15-40 Palla ...

Musetti ein campo per i rispettivi match di 2° turno contro il francese Van Assche e il russo Kotov. Fuori, invece, Matteo Arnaldi che ha perso in tre set contro De Minaur. Gli Australian Open sono in ...Ha iniziato Flaviosul Campo 6, il tennista romano proveniente dalle qualificazioni è ... SEGUI IL NOSTRODEDICATO 01:40 - Aggiornamento da Melbourne I match all'esterno non inizieranno ...Musetti e Cobolli in campo per i rispettivi match di 2° turno contro il francese Van Assche e il russo Kotov. Fuori, invece, Matteo Arnaldi che ha perso in tre set contro De Minaur. Gli Australian ...Oltre a Jannik Sinner altri tre italiani scendono in campo per il 2° turno dell'Australian Open. Il programma doveva iniziare con Cobolli-Kotov (all'una sul campo 6), Musetti-Van Assche (secondo ...