LIVE Cobolli-Kotov 7-5 | 6-3 | 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break e contro-break | si riparte da zero nel 3° set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-DE MINAUR LADI SINNER-DE JONG LADI MUSETTI-VAN ASSCHE 2-1 Seconda slice vincente per il russo. 40-15 Prima vincente. 30-15 Gransmorzata di. 30-0 Dritto in rete in difesa dell’azzurro. 15-0 Prima vincente. 1-1 Nastro che non fa passare il rovescio di. 15-40 Servizio e benedizione in campo stavolta. 0-40 Gratuito con il dritto a chiudere. 0-30 Gran demivolèe dell’azzurro ma gran lob del russo. 0-15 In corridoio il rovescio diagonale del romano. 1-0 Sbaglia il rovescio, completamente fuori dal campo:...