LIVE Civitanova-Maaseik 2-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | due set dominati dalla squadra di Blengini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-10 Prova a dare la scossa Chinenyeze con un primo tempo fulminante. 8-10 Indemoniato Cox, con Vanker che si affida quasi solo al suo opposto in questo momento. 8-9 Si alza tardi il muro di Polak, punto a referto per Yant. 7-9 Altra palla spinta di Cox che finisce a terra. 7-8 E’ l’opposto turco a tenere a galla la Lube in questo momento, ottimo l’attacco sfruttando il muro. 6-8 Yant senza rincorsa murato da Polak, ha un po’ alzato il piede dall’acceleratore ladi. 6-7 Primo tempo vincente di Polak. 6-6 Spolvera in questo caso la situazione Lagumdžija, con Bartos che poi rischia di farsi male finendo contro i tabelloni pubblicitari. 5-6 Piazza la palla delicatamente Bartos, un po’ poco reattiva la difesa diin questa occasione. 5-5 ...