LIVE Civitanova-Maaseik 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | si parte!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Riceve bene Bartos che poi attacca perfettamente in pipe, non riesce la difesa a De Cecco. 2-2 Risponde di classe De Cecco, azionando con una magata in tuffo il suo centrale transalpino. 1-2 Cade a terra il primo tempo di Polak. 1-1 Yant, in scorrimento, risolve una questione che si stava facendo critica dopo un suo attacco difeso ancora dai belgi. 0-1 Lagumdžija difeso in diagonale da Vanker, sul contrattacco punisce Bartos per il primo punto della partita. PRIMO SET 20.29 Già in atto la presentazione delle due squadre, questi i sestetti che inizieranno il match.: De Cecco-Lagumdžija, Yant, Nikolov, Chinenyeze, Diamantini. L Bisotto: Venker-Cox, Hanzic, Bartos, Polak, Fornes. L Perin 20.27 Inno della CEV e saluti tra le due squadre, in un palazzetto non ...