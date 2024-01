LIVE Civitanova-Maaseik 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | inizio equilibrato | +2 Lube 13-11

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-18 Nastro e campo dei marchigiani la battuta di Chinenyeze. 24-17 Sull’errore al servizio di Polak arrivano i set point per la. 23-17 Non forza a tutta Nikolov, che si vede comunque tornare il pallone nel proprio campo. 23-16 Errore di Bartos dai nome metri. 22-16 Riesce da posto 2 questa volta il martello ceco. 22-15 Chinenyeze!!!! Monster block sull’attacco di un Bartos un po’ in confusione. 21-15 Al secondo giro sbaglia completamente la battuta l’alzatore degli ospiti. 20-15 Vanker sorprende un disattento Yant in ricezione, ace per il palleggiatore estone. 20-14 Diagonale questa volta vincente per Cox. 20-13 Attacco out da zona quattro di Adam Bartos, continua la serie al servizio di Motzo. 19-13 E’ entrata in ritmo la, Bartos non mette a terra e poi ci pensa ...