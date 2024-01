LIVE Berlino-Piacenza 0-2 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 23-25 | gli emiliani si qualificano ai quarti di finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Ace di Tille su Leal. 2-0 Muro ad uno di Malescha su Leal. 1-0 Si riparte con un mani-out di Schott. 20:32 Con la qualificazione in tasca Anastasi ha optato per due cambi in banda: Leal e Andringa hanno preso il posto di Lucarelli e Recine. 20:30 Con questo risultatoè matematicamente certa di chiudere il girone al primo posto e di conseguenza ha strappato il pass per idi finale. Ancora una volta a fare la differenza è stata la fase break con 1 muro, 2 ace e tanta pressione a muro-difesa. 23-25 LA CHIUDEEEE SIMON!AA VOLA AIDI FINALEEEEE! 23-24 Anastasi chiama time-out. 23-24 Il nastro porta fuori il servizio di Leal. 22-24 PRIMO TEMPOOO DI SIMON! Break pesantissimo. 22-23 Leal prende il posto di Caneschi ...