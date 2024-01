LIVE Berlino-Piacenza 0-1 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 15-25 | dominio di Romanò e compagni nel primo parziale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00set a senso unico in favore di, che ha dominato in tutti i fondamentali e, specialmente, in fase break con 4 muri e 2 ace. Brizard è stato bravissimo a variare il gioco, mandando a segno tutti i suoi attaccanti. 15-25 Non sbaglia questa voltaset in cascina. 15-24 Errore in attacco di. 14-24 Invasione aerea di Simon ad annullare ilset-point. 13-24 MAMMA MIAAAAAA! Super difesa di Lucarelli, che poi attacca una diagonale nei tre metri clamorosaaaa! 13-23 Parallela di una potenza inaudita di Yuri! 13-22 Out il servizio di Caneschi. 12-22 Diagonale imprendibile dida seconda linea. 12-21 Scappa di un soffio il servizio ...