LIVE Berlino-Piacenza 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | 4-12 | avvio imperioso degli emiliani!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-18 Ancora un primo tempo di Tammemaa. 9-18 Muore in rete il servizio di Tille. 9-17 Primo tempo di Tammemaa. 8-17 Simon approfitta di uno slash schiantando una bomba nei due metri! 8-16 Out il servizio di Brizard. 7-16 Schott sparacchia fuori, difficoltà in fase offensiva per i tedeschi. 7-15 Scappa fuori l’attacco di Sotola da seconda linea. 7-14 Lucarelli chiude uno scambio lungo con una diagonale imprendibile. 7-13 Brizard forza il gioco per Simon, azione magica. 7-12 Muro di Mote su Recine. 6-12 Mani-out di Schott. 5-12 Carle sfonda sulle mani del muro di Brizard. 4-12 Mani-out di Lucarelli da posto quattro, secondo time-out per. 4-11 ACEEEEE DI CANESCHI! Una sola squadra in campo al momento. 4-10 MURO PAUROSOOOO DI SIMON SU SOTOLA! 4-9 Mani-out dal centro di Caneschi. 4-8 Lunga ...