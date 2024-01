LIVE Arnaldi-De Minaur 3-6 0-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | due set di vantaggio per l’australiano

Leggi su oasport

04.51 Finora per l'azzurro pesano tanto i moltissimi errori commessi (32 in due set quelli non forzati) e le bassissime percentuali per quanto riguarda i punti vinti con la prima (52%) e con la seconda (38%) in campo. 04.49 Sotto due set a zero, ora servirà un'impresa adper ribaltare questa partita. 0-6 Devince anche il secondo set, e lo fa con un punteggio severissimo. 40-AD Altro errore dell'azzurro e altro set point per l'o. 40-40 Out il dritto di. AD-40 Finisce lungo il rovescio della testa di serie ...