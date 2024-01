Lite in discoteca | querelati due calciatori dell’Inter | “Sono stato minacciato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Duestatida un giovane friulano per violazione della privacy. Secondo quanto riferito dal ragazzo, durante una serata ini due giocatori lo avrebbero costretto ad abbandonare il locale accusandolo di aver realizzato foto e video che li ritraevano. La vicenda, raccontata dai giornali del Nord-Est, risale alla notte tra il 6 e il 7 gennaio. AllaHollywood di Milano era in corso una festa privata con moltidi Serie A, soprattutto di Inter e Verona, che qualche ora prima si erano affrontate a San Siro (vittoria in extremis dei nerazzurri per 2-1, fra le polemiche per alcune decisioni arbitrali). A un certo punto il giovane in questione sarebbeavvicinato da un uomo alto e biondo che ...