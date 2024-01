L’Italia spinge per la missione navale Ue nel Mar Rosso Tajani | “Dobbiamo proteggere i commerci | lunedì speriamo nell’ok dei 27”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le nuove tensioni nel Mar, dopo gli attacchi ai cargo da parte degli Houthi yemeniti e la decisione di diverse compagnie di sospendere il passaggio delle proprie navi attraverso il Canale di Suez, preoccupano per le ripercussioni suimondiali e soprattutto, se la si guarda dal punto di vista italiano, per quelle sui porti del Paese. Preoccupazioni che non sono state nascoste dal ministro degli esteri, Antonio, che nella conferenza stampa per illustrare le priorità della presidenza italiana del G7 ha così giustificato le trattative a livello europeo per la creazione di unadi protezione delle imbarcazioni in quel tratto di mare. “La riduzione del traffico marittimo ci preoccupa”. In particolare, si teme per le ripercussioni sugli scali nazionali che rischiano di perdere la propria ...