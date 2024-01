L’Italia alla guida della nuova era dello Spazio Intervista a Walter Villadei

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In attesapartenzamissione Ax-3 verso la Stazione spaziale internazionale, Airpress ha raggiunto il colonnello dell’Aeronautica militare, che sarà a bordomissione in qualità di pilota. Insieme a lui l’equipaggio è composto dal comandante Michael López-Alegría, ex astronautaNasa, e due specialisti di missione, il turco Alper Gezeravcie e lo svedese Marcus Wandt dell’Esa. Colonnello, lei fa parte dell’equipaggiomissione Ax-3 di Axiom Space, che la porterà a bordoStazione spaziale internazionale, destinata a trasformarsi in parte in Stazione commerciale. Finora le stazioni sono state gestite dNasa e dalle agenzie pubbliche, cosa cambierà rispetto a ...