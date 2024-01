L' isola dei famosi 2024 | svelato il nome del primo concorrente?

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un'indiscrezione hache ilde L'deipotrebbe essere un noto ristoratore ed ex giudice di cooking show. Non solo L'deisi farà ma conosciamo già ildel: sarebbe Joe Bastianich, secondo il sito davidemaggio.it. Diventato famoso in TV come giudice di MasterChef (nella versione italiana e in quella americana), il ristoratore sarebbe dunque pronto a sbarcare su qualche isolotto dell'Honduras. Se la notizia venisse confermata, Joe Bastianich sarebbe dunque ilufficiale della prossima edizione de L'dei. Dopo aver ...

In questo periodo stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione dell' Isola dei Famosi 2024 . Le incertezze sul reality show ... (tvpertutti)

In questo periodo stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione dell' Isola dei Famosi 2024 . Le incertezze sul reality show ... (tvpertutti)

È arrivata come un fulmine a ciel sereno l’indiscrezione su un concorrente de’ L’ Isola dei Famosi 2024 . E si tratta di un vip conosciuto non solo in ... (anticipazionitv)

Non solo L'famosi 2024 si farà ma conosciamo già il nome del primo concorrente : sarebbe Joe Bastianich , secondo il sito davidemaggio.it . Diventato famoso in TV come giudice di MasterChef (nella ...Decine di migliaia di lavoratori agricoli in tutta l', per viaprezzi stracciati a cui vengono venduti i propri prodotti, riescono a stento a rientrate delle spese. La politica regionale e ...Bisogna attendere la conferma ufficiale da parte del programma, ma, stando a quanto si dice sul web, sarebbe già stata deciso il primo concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Tra ...CAPRI, 17 GEN - Marxisti-leninisti a raccolta a Capri, domenica prossima, 21 gennaio, per celebrare i cento anni dalla morte del padre della rivoluzione russa davanti al monumento a lui dedicato, scol ...