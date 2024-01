L’Iran colpisce in Pakistan | la Cina | “Cautela” Tajani | ipotesi di missione Ue nel Mar Rosso Nato | guerra in Ucraina decisiva per il mondo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le notizie di mercoledì 17 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Raid di Israele su Khan Yunis, colpiti edifici residenziali: 13 morti. Mar Rosso, l’Onu chiede agli Houthi di fermare gli attacchi alle navi (e gli Usa li reinseriscono nella lista dei terroristi)

Le notizie di mercoledì 17 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Raid di Israele su Khan Yunis, colpiti edifici residenziali: 13 ... (corriere)

Le notizie di mercoledì 17 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Raid di Israele su Khan Yunis, colpiti edifici residenziali: 13 ... (corriere)

Dopo gli attacchi in Siria e Iraq,anche in Pakistan: Islamabad denuncia'uccisione di due bambini e il ferimento di altri tre, senza specificare il luogo dei bombardamentiscende al 9°, ma per effetto dell'aumento di punti di chi ... Stesso discorso vale per'Afghanistan, che aumenta di 0,5 punti, ... La vulnerabilità domestica, si legge nella Wwl,...