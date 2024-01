L’intervista Speranzon | “Da Pd e M5S polemiche ridicole L’Autonomia rinsalda l’unità nazionale”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’Aula del Senato, dove prosegue il dibattito suldifferenziata, ha respinto la richiesta dell’opposizione di non non passaggio agli articoli del ddl Calderoli, dopo che ieri ne aveva già respinto le quattro pregiudiziali di costituzionalità. Dunque, si va avanti spediti su una legge che non è “spacca-Italia”, ma che, come sottolineato dallo stesso Roberto Calderoli, “cerca di rimettere insieme un Paese che è diviso”. Un tema sottolineato anche da Raffaele, vicecapogruppo vicario di FdI al Senato, che al Secolo d’Italia ricorda: “Sono le inefficienze dello status quo a dirci che c’è una necessità da parte del legislatore di mettere mano all’architettura istituzionale”. Senatore, la destra non ha una tradizione regionalista. Cosa significaper FdI?Significa prima di tutto dare una risposta ai cittadini, ...