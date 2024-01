L' intelligenza artificiale in azione | Samsung presenta Galaxy S24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Debutto sul palcoscenico mondiale per il nuovo smartphone della seriediElectronics:S24,S24+ eS24 Ultra. Il colosso coreano promette di rivoluzionare l'esperienza mobile conAI. La novità maggiore del nuovo smartphoneto durante un evento mondiale a San Jose, in California (Usa) è l'introduzione dell'che ottimizza le esperienze di utilizzo della serieS24. “S24 introduce l'generativa su uno smartphone, quindiche diventa alla portata di tutti – ha detto Nicolò Bellorini, ...

