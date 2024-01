Libro bianco Onda-Farmindustria su disparità di genere in salute e ricerca

(Adnkronos) – MSD Animal Health ha lanciato il primo Libro Bianco in Italia dedicato a One Health , sottolineando l'interconnessione tra benessere ... (nuovasocieta)

... vibrante tavolozza di colori, Valli opta per un'estetica senza tempo ine nero che ... Come sosteneva Italo Calvino nel suo"Lezioni Americane": " Prendete la vita con leggerezza, che ...Applicare un approccio di genere nella ricerca e nei percorsi di cura è importante, infatti, non solo per migliorare la comprensione dei fattori determinanti la salute e la malattia, ma anche per ...Indagare la disparità di genere nell'ambito della salute e della ricerca scientifica. E' questo il tema su cui si focalizza la nona edizione del Libro bianco sulla salute della donna, realizzato da Fo ...Gli abitanti soffrono di daltonismo totale, malattia rara che impedisce di vedere i colori. L’atollo da secoli affascina studiosi, scrittori e anche fotografi. Il neurologo Oliver Sacks gli ha dedicat ...