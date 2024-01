Libro bianco Onda-Farmindustria su disparità di genere in salute e ricerca

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Indagare ladinell’ambito dellae dellascientifica. E’ questo il tema su cui si focalizza la nona edizione delsulladella donna, realizzato da Fzionecon il contributo incondizionato di, presentato oggi in Senato durante una conferenza stampa su iniziativa della senatrice Maria Domenica Castellone. Il volume, intitolato quest’anno ‘Verso un’equità dinellae nella’, vuole offrire numerosi spunti per superare le molte diseguaglianze in ottica di, che la sindemia da Covid-19 e la crisi internazionale hanno acuito. Applicare un ...

(Adnkronos) – MSD Animal Health ha lanciato il primo Libro Bianco in Italia dedicato a One Health , sottolineando l'interconnessione tra benessere ... (nuovasocieta)

... "Mi ha aiutato più di qualsiasi corso di politica o di storia a capire che il mondo non èo ... Dicker : Inizio col dire che ildi Maryanne Wolf Lettore, vieni a casa è forse ilpiù ...... che ci consegna tutto quello spazioper poter scrivere le nostre vite". Ambra Angiolini ... Ci siamo scritte che avevo da poco letto il suo Treno dei bambini ed ero in giro con il mio, ...Roma, 17 gen - “Oggi abbiamo presentato il Libro Bianco realizzato da Fondazione Onda in collaborazione con Farmindustria e il tema al centro del libro è l'equità di genere, proprio mentre nell'Aula d ...È questo il tema su cui si focalizza la nona edizione del Libro bianco sulla salute della donna, realizzato da Fondazione Onda con il contributo incondizionato di Farmindustria, presentato oggi in ...