LFA Reggio | il sogno di Perri ed il ricordo di una estate maledetta

' Abbiamo un rendimento da promozione in trasferta ed una da metà classifica in casa ', queste le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal DG ... (247.libero)

Una crescita evidente giornata dopo giornata e certamente il migliore dei suoi nella sfida che ha visto gli amaranto superare l' Acireale . Marcel Perri è il calciatore del momento, tre i gol ...Quando ho saputo della possibilità di venire anon ci ho pensato due volte, una piazza così non hai la possibilità di trovarla tutti i giorni. Nino Barillà è un giocatore incredibile, mi ha ...Per esigenze ma anche per scelta convinta di Trocini, il giovane attaccante Coppola ha giocato quasi tutte le prime partite con la maglia della LFA Reggio Calabria segnando anche un gol decisivo a Por ...La LFA Reggio Calabria ha comunicato il bollettino medico di alcuni calciatori fermi per infortunio. Ecco la nota del club amaranto: Domenico Mungo, Lorenzo Rosseti e Bertony Renelus sono stati ...