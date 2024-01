Lexis King | “Il passaggio in WWE era una transizione necessaria”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), precedentemente noto come Brian Pillman Jr in AEW, è stato recentemente intervistato da Chris Van Vliet per “Insight”.ha parlato del suo debutto in WWE, avvenuto lo scorso ottobre ad NXT Halloween Havoc. Questione di necessità “Non è stata tanto una decisione complicata quanto una. Penso che il mio tempo fosse ormai scaduto in AEW, ed è stato un ottimo periodo, un ottimo affare dal punto di vista finanziario. Ma, come ho già detto, c’era sempre questa sensazione di non sapere quale sarebbe stato il mio futuro, di non sapere se sarei utilizzato per qualcosa di concreto. Beh, quando non hanno rinnovato il contratto è stato abbastanza evidente che non avrei più combinato nulla lì. Quindi Dio benedica gli agenti e i procuratori che hanno alzato il ...

Creato da Robert e Michelle, il resto del cast di Evil comprende Kurt Fuller nel ruolo del Dr. ... Skylar Gray nel ruolo di Lila Bouchard, Maddy Crocco nel ruolo diBouchard, Dalya Knapp nel ...Creato da Robert e Michelle, il resto del cast di Evil comprende Kurt Fuller nel ruolo del Dr. ... Skylar Gray nel ruolo di Lila Bouchard, Maddy Crocco nel ruolo diBouchard, Dalya Knapp nel ..."WWE NXT" star Lexis King, formerly Brian Pillman Jr. in AEW, looks back at his time with Tony Khan's promotion.Lexis King, formerly known as Brian Pillman Jr., discusses signing with WWE and notes that he dealt with self-doubt during his time in AEW. Pillman Jr. left AEW when his contract expired in July. He ...