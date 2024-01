L’ex terrorista nero Vinciguerra assolto | ecco perché è un passo avanti contro i revisionisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Quando il presidente della Corte di Bologna gli ha chiesto se Valerio Fiorfosse legato ai servizi segreti, Vincenzo, ex ordinovista responsabile, ha risposto: “A me bastava sapere che li avesse con Paolo Signorelli i rapporti… e li aveva”. Era l’udienza del 4 giugno 2021, processo per la strage del 2 agosto, e i famigliari del capo e stratega ordinovista, se la sono presa assai, querelando. Questi ne esce oggi a testa alta,dall’accusa di diffamazione ai danni di Signorelli, ex missino morto nel 2010., condannato all’ergastolo da reo confesso per la strage di Peteano, ha impiegato la sua vita da detenuto a denunciare le commistioni tra le bande neofasciste – che lui ha conosciuto dall’interno – con gli apparati di sicurezza del nostro paese, ...