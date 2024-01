Leuven-Anversa e Royale Union-Anderlecht posticipate | il motivo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non sono andate in scena le partite di Coppa del Belgio. Ilè stato comunicato direttamente dall’attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. “Mercoledì mattina la Pro League ha deciso di rinviare i quarti di finale di Croky Cup-RSCe OH. A causa delle abbondanti nevicate previste, le partite di mercoledì non potranno svolgersi. La nostra partita di coppa sarà spostata a giovedì 25 gennaio alle 20:30 allo Stadio Joseph Mariën. Di conseguenza, la nostra prossima partita sarà quella contro l’OHallo stadio King Power At Den Dreef , domenica prossima alle 18:30?, si legge ...

neve protagonista in Belgio. Infatti Leuven-Anversa e Union Saint Gilloise-Anderlecht sono state rinviate per via delle avverse condizioni

