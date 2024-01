Letizia di Spagna e la figlia Sofia | la passione comune

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)diè sempre stata molto legata alla famiglia costruita negli anni insieme al re Felipe. Soprattutto che le sue figlie sono grandi possono condividere molto più cose. Sembrerebbe, infatti, che proprio con la secondogenitala moglie del principe Filippo avrebbe unain. Appare sempre impeccabile e perfetta in pubblico, ma anchedinella sua quotidianità ha bisogno di un po’ di leggerezza. Per questo, spesso si concede in compagnia delle figlie del tempo per staccare la spina. In realtà ci sarebbe uno sport estremo del quale condividerebbero lala principessae la mamma. Ecco di cosa si tratta. Lacondivisa tra ...