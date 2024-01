Leonardo DiCaprio ha introdotto Scorsese ai film di Miyazaki | Gli ho consigliato La città incantata

Scorsese e DiCaprio hanno lavorato insieme per ben sei volte, l'ultima proprio per Killers of the Flower Moon. Dopo aver lavorato insieme per oltre ... (movieplayer)

In una chiacchierata con Letterboxd,ha rivelato di aver introdotto l'amico e mentore Martin Scorsese per la prima volta al cinema di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, di cui il regista non aveva ancora visto nulla. ......- 4.00 Killers Of The Flower Moon - 8.00 Barbie - 11.00 Migliore Attore Cillian Murphy (Oppenheimer) - 1.35 Paul Giamatti (The Holdovers) - 3.50 Bradley Cooper (Maestro) - 6.50(...Scorsese non aveva mai visto un film di Miyazaki, così DiCaprio gli ha consigliato di iniziare con La città incantata e Principessa Mononoke In una chiacchierata con Letterboxd, Leonardo DiCaprio ha ...La showgirl ha confermato di avere avuto una fugace relazione con l’ex capitano della Roma, ma prima di Ilary Blasi: "Sono passata per una sfascia famiglie" ...