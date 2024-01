Legge Governo territorio | ripresi i lavori per interpretare le norme | a breve i primi risultati

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) A Villa Umbra prosegue il tavolo di confronto tra tecnici e pubbliche amministrazioni – A tutti i Comuni umbri verranno fornite le indicazioni per un’interpretazione univoca del testo Sonoalla Scuola umbra di amministrazione pubblica di Perugia idel tavolo di confronto tra pubbliche amministrazioni e tecnici umbri, istituito a luglio del 2023 per definire, finalmente, un’interpretazione univoca delledel Testo unicodel, laregionale (1/2015) che disciplina tutte le materie attinenti urbanistica ed edilizia. A oggi, infatti, come denunciato più volte soprattutto dal Collegio dei geometri di Perugia, ogni Comune umbro fornisce un’interpretazione diversa delledella, con tutti i problemi che ...

Ilconferma la convocazione dei sindacati sulla vicenda ex Ilva domani alle 15 . Lo siin una nota della presidenza del consiglio dei ministri inviata alle sigle sindacali in cui si precisa ......che finalmente la Commissione parlamentare antimafia abbia acquisito la memoria che il... c'è chi tenta di smantellare la: un segnale preoccupante La prevenzione si traduce nel potere ...Ma cosa succede nel frattempo E qui arriva la seconda richiesta del governo. “In un contesto tuttora in divenire - si legge in un altro passaggio del documento - si ritiene pertanto che sussistano i ...Lo scorso 27 settembre, è stato approvato il decreto legge in materia di disposizioni urgenti per il rinvio di termini normativi e investimenti fiscali. Tra queste anche quella in tema di lavoro agile ...