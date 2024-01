Legge fine vita | Lupi Noi Moderati | “Avrei detto no per un motivo”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Maurizio, leader di Noi, in un’intervista al ‘Resto del Carlino’ si sofferma sul no allada parte della Regione Veneto. Sta facendo molto discutere il no del Veneto allasul. Sulla vicenda è intervenuto anche Maurizio, leader di Noi, in un’intervista al Resto del Carlino. “Se fossi stato nel consiglio regionalevotato no alla proposta – conferma il politico – perché la nostra Costituzione non prevede il diritto al suicidio, ma quello di tutelare laanche nell’ultimo tratto del sui cammino“. Il pensiero disula– Notizie.com – © ...