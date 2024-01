Lecce vs Juventus | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I salentini proveranno a sgambettare i bianconeri che, dal canto loro, vanno a caccia del primato in classifica.Vssi giocherà domenica 21 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono attualmente tredicesimi in classifica con 21 punti e un margine di 4 punti sulla zona retrocessione. Non è ancora il caso di preoccuparsi, ma il rendimento delle ultime cinque partite,sono arrivati 4 punti, deve suonare come un piccolo campanello d’allarme per la squadra di D’Aversa Tutt’altra situazione in casa bianconera,si sogna il sorpasso alla capolista Inter, distante due punti e costretta al riposo ...