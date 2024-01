Lecce | Corvino | «In Primavera ci sono leggi per non farci vincere»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pantaleo, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso Pantaleo, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «È finito il girone di andata e possiamo tracciare un bilancio di quanto fatto. Per noi è importante non solo l’obiettivo, ma anche il come raggiungerlo. Se per raggiungerlo si lasciano strascichi di natura economica, forse è meglio non raggiungerlo. Bisogna tenere conto del percorso, del mantenere il club sostenibile. Sotto questo aspetto ci siamo stati sempre. Aver conservato la Serie A non è stato facile, ora andiamo a lottare contro asset con stratosferiche risorse economiche. Nonostante questo, per ora stiamo riuscendo a ...