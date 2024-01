Le sette porte dell’inferno | una si troverebbe a Roma | ecco dove

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dante Alighieri lo ha scritto nella sua Divina Commedia e i popoli nell’antichità credevano in un aldilà con tanto di inferno per i peccatori. Così la tradizione vuole che esistanoche conducevano a quel luogo macabro e pieno di pene. Ace n’è una ed è situata in uno dei posti più attrattivi della Capitale. Portasi trova e cos’è? Situata all’interno del Colosseo, a partire dal Medioevo, sarebbero esistiteper raggiungere l’inferno ed una di queste era incastonata tra le mura dell’Anfiteatro Flavio. LEGGI ANCHE:– Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci L’arena accoglieva tra gli archi e i sotterranei le anime dei gladiatori che, dopo essere morti in modo ...

Un cristiano sunel mondo " addirittura uno su cinque in Africa e due su cinque in Asia " è ... L'allerta è contenuta nel nuovo rapporto diaperte/Open doors che analizza il periodo tra il ......segregato la figlia Elizabeth per 24 anni avendo con lei rapporti incestuosi da cui nacquerobambini. Ora per Josef Fritzl, il cosiddetto "mostro di Amstetten", potrebbero spalancarsi le...Oltre ai Giochi, inoltre, avrà luogo anche la Nicholas Cup, in memoria di Nicholas Green, bambino di 7 anni morto in vacanza in Italia nel 1994, i cui organi sono stati interamente donati per volontà ...Ha varcato ieri mattina le porte del carcere di Rebibbia a Roma ... mai e che rischia – fra Appello e Cassazione ter prossimi venturi – di aver bisogno di sette gradi di giudizio prima di diventare ...