Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Due i temi principali nelle aperture dei giornali. Il Veneto bloccato sul fine vita. Zaia: "E' una norma necessaria". In secondo luogo, Donald Trumo scuote gli Stati Uniti, stravince in Iowa. Suisportivi spazio all'esonero di José Mourinho: sulla panchina della Roma arriva Daniele De Rossi

Le Prime Pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il ... (calcionews24)

Stasera il posticipo di Juventus-Sassuolo chiude la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Mentre in Arabia... (calciomercato)

Stasera il posticipo di Juventus-Sassuolo chiude la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Mentre in Arabia... (calciomercato)

Le prime pagine dei Quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 16 gennaio 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

... "Io non tratto libri comuni: ho per lo più fantasy antichi, libri di cabale del 1500 o... E sai perché Le persone continuano a cercare conforto tra ledi carta. In un mondo che ci vuole ...Dalle centinaia diemerge che la fune traente, spezzatasi era già danneggiata, ma che nessun ... I soccorsi e leindagini La zona impervia rende complicato l'arrivo dei soccorritori, che, ...Aperture dedicate a quanto accade a Gaza. Hamas usa l'arma degli ostaggi e dice: due uccisi nel ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...