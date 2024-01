Le misure di prevenzione patrimoniali sul banco degli imputati a Strasburgo | si mettano le carte in tavola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una campagna di comunicazione molto fortunata di una piccola ma agguerrita agenzia torinese di qualche anno fa recitava: un pompelmo è un limone a cui è stata data un’opportunità! Vale anche per le mafie. I mafiosi non sono esseri umani “antropologicamente modificati” (come quel grande statista milanese, consegnato agli onori del Famedio, sosteneva pubblicamente dei magistrati che si ostinavano ad indagare, insinuando che fossero tutti e soltanto dei degenerati): i mafiosi sono criminali organizzati, con una spiccata vocazione politica, che diventano una minaccia eversiva per la democrazia quando colgono opportunità che non andrebbero offerte. Così come non andrebbero offerti “segnali” di disarmo unilaterale da parte dello Stato sugli abusi del potere: cos’altro è l’abolizione dell’abuso di ufficio? Nemmeno la tracotanza violenta dei narcos centro e sud americani, che ha dato una ...