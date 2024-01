Le Iene | Eriksson da brividi | il tumore come Vialli | la Lazio e “fuori la vita è bella”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nei giorni scorsi, il mondo del calcio ha appreso con tristezza la notizia della malattia di Sven-Goran. L’ex allenatore dellascudettata della stagione 1999-2000 ha svelato di avere unincurabile e di avere poco meno di un anno di. Una notizia che ha commosso il mondo del calcio, al di là di ogni fede calcistica. Il servizio dia Le“Le“, con l’inviato Nicolò De Devitiis, sono andate a trovare l’ex allenatore direttamente in Svezia, a casa sua. Fra qualche battuta e un bel piatto di carbonara,ha raccontato: “adesso faccio poco. Ho ‘mollato’ quasi un anno fa, da quando ho scoperto il. Se vuoi essere un direttore sportivo, comprare e vendere i giocatori, hai bisogno di ...

