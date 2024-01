Le festività agatine con il Coro Lirico Siciliano

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – In occasione dei Festeggiamenti agatini, promossi dal Comitato ufficiale nato in seno al Comune della Città di Catania, il, diretto artisticamente e musicalmente da Francesco Costa, sarà protagonista di due eventi dalla ricca forza evocativa e che coniugano memoria, dovere etico, tradizione e soprattutto grande musica. Per le celebrazioni del trentennale della morte del martire palermitano, Don Pino Puglisi, il 19 Gennaio, con inizio alle 21, nella Chiesa di San Camillo in Catania, l’enteproporrà un vero e proprio viaggio tra le melodie intime e immortali di autori siciliani di varie generazioni; dall’ottocento sino alla contemporaneità per un vero e proprio “inno” di libertà, un “grido” corale per consacrare la nostra terra quale ...