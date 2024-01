Le ammazzo | minaccia di uccidere la figlia e l' ex moglie | arrestato davanti casa

"Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo". E ancora: "So che hai raccontato delle... (calciomercato)

Andate via o vi ammazzo così un 68enne di Giugliano ha minaccia to due ragazzini in bici nella villa comunale di Giugliano “Andate vio o vi ... (puntomagazine)

Una lite stradale si è trasformata in un episodio di minacce di morte, con tanto di pistola puntata in faccia, per due 19enni. È quanto accaduto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Roma, in piazzale ...'Ti, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle'. Sono le minacce subite da una donna 46enne, disabile per aver perso uno degli arti inferiori, quando ...