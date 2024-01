Lazio | Sarri sogna un colpo in attacco per l'estate | arriverebbe a parametro 0

L'Inter sfida ladi Mauriziocon il fine di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale. La squadra nerazzurra guida la classifica di Serie A con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus; mentre la ...... almeno nelle quote, l'altra semifinale, quella tra Inter e. I nerazzurri, al comando in campionato, partono in pole position a 1,65 nei tempi regolamentari; il successo della squadra di...Il tecnico della Lazio Sarri ha criticato aspramente la decisione, che non ha nulla di sportivo, ma è economicamente un grande affare per il sistema calcio italiano. Insieme ai capitolini giocheranno ...La stagione problematica del bomber campano apre scenari per il presente e per il futuro che possono cambiare il volto della squadra ...