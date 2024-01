Lazio | Consulcesi | azione collettiva Aria Pulita a +14% nell' ultimo mese

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Aumenta l'inquinamento e di pari passo il malessere dei cittadini laziali.a regione l'targataregistra un aumento del, passando da circa 20mila ad oltre 23.300 solo negli ultimi 30 giorni, tra dicembre 2023 e le prime due settimane del nuovo anno. "Sarà per la stanchezza di fronte ai bollettini sempre più critici delle centraline di monitoraggio, per le restrizioni del traffico che complicano una mobilitgià difficile, o per le crescenti evidenze sugli impatti devastanti sulla salute fisica e mentale, ma dalarriva un segnale chiaro: la popone è preoccupata e chiede azioni più incisive per migliorare la qualità dell'”, commenta Massimo Tortorella, ...