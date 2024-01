“Lavorare con voi è stato un enorme piacere”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: El argentino Paulo Dybala, jugador del Roma, se despidió este martes del técnico portugués José Mourinho, que fue despedido esta misma mañana tras los malos resultados. “¡Gracias, Míster! Gracias por todo… trabajar contigo ha sido un placer. Gracias por tus consejos y por cada palabra que me has dicho. Te deseo lo mejor a ti y a tu ‘staff’. Espero vernos pronto”, expresó el argentino en su cuenta de Instagram. La ‘Joya’ ha sido el jugador más importante de la ‘era Mourinho’ en Roma. Ambos se han halagado durante esa última temporada de manera mutua en redes sociales y declaraciones públicas evidenciando su buena relación. –> Después de que el Juventus Turín no quisiera renovar a Dyabala, el campeón del mundo encontró en el Roma un proyecto deportivo a sus pies; y en Mourinho un ...