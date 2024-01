L’autonomia strategica europea è ancora lontana Parlano i dati

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I numeri in guerra sono importanti, soprattutto in una guerra d’attrito come quella che si sta combattendo in Ucraina. In una situazione come quella che si registra ad oggi lungo la linea del fronte, l’impatto di fattori come il force employment o la tecnologia viene drasticamente ridotto, mentre la capacità produttiva degli apparati militari-industriali assume un ruolo fondamentale. In una simile ottica, il confronto tra l’Ucraina e la Russia risulta quasi impietoso. Ma se Mosca può contare sul sostegno esterno di Paesi come l’Iran e la Corea del Nord, Kyiv ha alle spalle il blocco occidentale e le sue industrie della difesa. O almeno, lo ha avuto fino ad ora. Negli Stati Uniti, l’ultimo pacchetto di aiuti destinati all’Ucraina è bloccato da svariate settimane in Senato, dove i repubblicani stanno negoziando il loro via libera alla nuova tranche di aiuti, che potrebbe arrivare in ...