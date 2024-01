“L’autonomia è un’opportunità? Sì | di morire prima” | parla il costituzionalista Villone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “È da vent’anni che questo Paese investe sul teorema della locomotiva Nord, col risultato di averci portato a uno sviluppo che è più stentato di ogni altro Stato europeo. Ora è il momento di andare in senso contrario, puntando a far correre finalmente tutto il Paese”. Massimo, professore emerito di Diritto Costituzionale, era alla manifestazione in Piazza Plebiscito, alla testa del Coordinamento della Democrazia Costituzionale, con cui nei mesi scorsi ha raccolto oltre 50mila firme a sostegno della legge di iniziativa popolare controdifferenziata. Professore, secondo Sabino Cassese, che presiede il Comitato per la definizione dei Lep, i livelli essenziali di prestazione,rappresenta lavera opportunità di sviluppo per il Sud. “Certo, l’opportunità di...