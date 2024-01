Lauren Hutton | «Prendevo le botte io per salvare mia madre»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ai giovani che postano sui social dice: «Non parlate mai d'amore, o l'amore scompare». Altre cose, invece, non possono essere taciute, non più. In questa intervista esclusiva,racconta gli abusi subiti da ragazza, la fuga a New York, i baci tagliati in American Gigolò, la copertina semi-nuda a quasi 80 anni, la morte scampata per un pelo e un'amicizia che non morirà mai