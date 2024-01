L' attrice protagonista dell' ultimo film di Sofia Coppola sta vivendo un momento d' oro Tra premi | look indimenticabili e debutti inaspettati con l' aiuto di Gigi Hadid

Nella serata dei Golden Globe 2024 star indiscussa è stata Emma Stone , proclamata miglior attrice protagonista in un film commedia o musical per ... (ildifforme)

Chi è Maria Pia Calzone - attrice protagonista del film Non ti pago

Stasera, martedì 2 gennaio 2024, su Rai1 va in onda in prima tv il remake di una celebre commedia di Eduardo De Filippo: Non ti pago, con ... (ascoltitv)