L’attrice di Brenda di Beverly Hills in fin di vita | “Sto organizzando il mio funerale”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non le resterebbe molto da vivere. Il cancro contro cui combatte dal 2015 è tornato, più aggressivo di prima. Al punto che, Shannen Doherty, per tutti laWalsh di, ha deciso di dare disposizioni in merito al suo. Shannen Doherty combatte con il tumore: è in fin diIl L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.