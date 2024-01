L' Arma dei carabinieri piange la scomparsa del brigadiere Gianni Arca

Che i cani non siano tutti uguali lo dimostra non solo la varietà di razze, ma anche alcune differenze caratteriali. A questo recentemente si è ... (today)

Un grave lutto ha colpito l'carabinieri astigiana. Si è infatti spento, dopo una lunga malattia, il brigadiere Gianni Arca, 51 anni, origine sarde, a lungo in servizio ad Asti. Da tempo lavorava invece alla stazione di ...Si tratta - spiega l'- del primo caso in città di arresto in 'flagranza differita', come ... Nella stessa serata di sabato, per tutelare la donna, una pattugliacarabinieri l'ha riaccompagnata ...Un grave lutto ha colpito l'Arma dei carabinieri astigiana. Si è infatti spento, dopo una lunga malattia, il brigadiere Gianni Arca, 51 anni, origine ...L’indagine trae origine da eventi denunciati nei mesi di novembre e dicembre 2020, nei comuni di Castellana Grotte e di Conversano ...