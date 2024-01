Lapsus di Bonaccini | «Ho incontrato Vannacci» | ma era Vattani – Il video

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) «Avere il centro meteo europeo nel cuore di questa terra, al servizio dell’Italia e dell’Europa», un centro «che attrae 1.500 ricercatori da tutta Europa nei prossimi anni” e “avere il supercomputer Leonardo ci rende orgogliosi». Queste le parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, alla cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione. «Siamo stati in Giappone, a Kobe dove abbiamoi ricercatori e i dirigenti del secondo supercomputer più potente al mondo che con noi già collaborano e abbiamoil commissario…» ha proseguito il governatore, correggendosi e strappando una risata tra il pubblico. «Ho sbagliato… mi riferivo al Commissario Generale per l’Italia a EXPO Osaka 2025», ovvero Mario ...

