L’appello di 260 ricchissimi ai politici riuniti a Davos | “Tassateci di più i nostri patrimoni | altrimenti la democrazia è a rischio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Eppure c’è anche chi unaale sulle grandi ricchezze la invoca a gran voce. E si stratta proprio di chi dovrebbe pagarla. 260 tra milionari e miliardari di tutto il mondo hanno firmato una lettera indirizzata ai leaderpresenti al World Economic Forum di. “Saremmo orgogliosi di pagare più tasse”, scrivono alcune tra le persone più ricche del mondo. Del resto, stando ad un sondaggio citato dai mittenti e condotto tra 2.300 persone di paesi G20 cono di oltre un milione di dollari (case escluse), tre quarti degli interpellati sono a favore di maggior tasse suio e la metà è convinta che l’accumularsi di ricchezze astronomiche in capo a singoli individui sia un pericolo per le democrazie. La ricerca è stata inclusa nel rapporto “Proud to Pay More“, pubblicato ...