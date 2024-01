L’antisemitismo tra passato e presente Il racconto di Nathania Zevi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non ho mai avuto l’ambizione di cristallizzaredi oggi in una fotografia e sapevo in partenza, avvicinandomi alla materia, che l’immagine che ne sarebbe uscita sarebbe stata necessariamente mossa, smarginata. Speravo di poter restituire, però, anche tramite la mia esperienza personale, quantomeno un’impressione di questo fenomeno, di cui spesso si tende a dimenticarsi. Non potevo certo immaginare che la guerra avrebbe fatto incursione nelle nostre vite, portandomi a mettere in discussione molte cose, a cominciare dagli stessi dati su cui il mio lavoro in parte si imperniava: tutto è cambiato a ottobre 2023 e anche i numeri del, immaginiamo, saranno molto differenti rispetto a quelli degli anni passati. Diversi e sempre meno incoraggianti. Questo smottamento improvviso mi ha costretta anche a spostare il punto di vista, ...