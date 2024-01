Lager per cani scoperto a Niscemi | gli animali malnutriti e in ipotermia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Denunciato il proprietario e liberati iunper. Glieranoe in, costretti in piccole gabbie in un edificio abusivo al buio e in condizioni igieniche precarie. Denunciato il proprietario dell'area. Isono stati liberati e affidati alle cure di un centro specializzato.

Non ha dubbi Edi Rama che l’accordo con l’Italia per i centri di accoglienza dei migranti in Albania siano legali. E non lo preoccupa quindi la ... (open.online)

Denunciato il proprietario e liberati i cani Scoperto uncani a Niscemi. Gli animali erano malnutriti e in ipotermia, costretti in piccole gabbie in un edificio abusivo al buio e in condizioni igieniche precarie. Denunciato il proprietario dell'...Giorno della Memoria Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 10.30la commemorazione del Giorno della Memoria nel parco 'Ai Caduti nei1943 - 1945', via Madrid si svolgerà la cerimonia di ...PIGNATARO MAGGIORE. “Chi controlla i controllori E’ scandaloso pensare al conflitto d’interesse del Garante dei diritti degli animali della Regione ...Scoperto un lager per cani a Niscemi. Gli animali erano malnutriti e in ipotermia, costretti in piccole gabbie in un edificio abusivo al buio e in condizioni igieniche precarie. Denunciato il ...