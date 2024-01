L’agente di Cambiaso | “Napoli? Eravamo vicini | loro hanno scelto Olivera”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)Giovanni Bia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdel mercato di gennaio: “Questo mercato di gennaio mi sembra spento e senza soldi, come quelli delle passate stagioni. Ilha bisogno di calciatori come Traoré e Ngonge perché sono di prospettiva e di progetto. Sono tutti calciatori di altissimo livello quelli che vengono accostati al, ma devo dire che Theate sembra essere quello più adatto a questa piazza. Ma nessuno diè un campione, quindi su questo bisognerebbe essere chiari.al? Se ne era parlato edmoltoa chiudere maerano già in parola cone non volevano rimangiarsi la parola”. SportFace.