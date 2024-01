“L’Achille” dell’Atalanta sulla trequarti | i numeri di Koopmeiners a confronto con l’anno scorso

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)per il centrocampistaTeun: altro anno dove la doppia cifra non è utopia Teunnon vuole certamente abbandonare il suo ruolo da protagonista nell’Atalanta, e come Achille fu trascinatore dei suoi mirmidoni, l’olandese comanda tra centrocampo e attacco in una maniera praticamente impeccabile. I paragoni sono all’ordine del giorno, e il numero 7 atalantino nelle prime 20 giornate si sta dimostrando costante in campionato tra assist e goal (con Europa League e Coppa Italia a far compiere il grande salto) e le possibilità di rivederlo in doppia cifra sono tante. 2022/2023: 6 GOAL, 3 ASSIST (10 GOAL, 4 ASSIST A FINE STAGIONE)2023/2024: 5 GOAL, 3 ASSIST (+ 2 GOAL COPPA ITALIA; 1 ASSIST EUROPA LEAGUE)