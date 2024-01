“L' abuso di social rincretinisce” Senaldi umilia Ferragni e Lucarelli

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Le stelle deinon brillano più. Arrancano, si giustificano, fanno brutte figure, contrattaccano peggiorando la situazione”. È questo l'incipit dell'articolo con cui Pietrobastona Chiarae Selvaggia. Il condirettore di Libero, nell'edizione del 17 gennaio del quotidiano, dedica un lungo approfondimento alle conseguenze del pandoro-gate e a quelle della morte di Giovanna Pedroni: “Ci sono sei denominatori comuni nelle vicende di Selvaggiae di Chiara. Il primo è l'errore di comunicazione, che una commette e non vede e l'altra millanta per giustificarsi. Il secondo è la tracotanza, quella che i greci chiamano hybris e che ti porta sostanzialmente a non analizzare davvero il tuo sbaglio e a vedere negli altri le cause della tua ...